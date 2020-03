TS – Inter, Skriniar non figura tra gli incedibili: in caso di offerta irrinunciabile…

Milan Skriniar rimane uno dei calciatori più ricercati dalle big d’Europa: il centrale slovacco dell’Inter, nonostante qualche difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre, rimane un difensore di livello assoluto. Tuttavia, secondo Tuttosport, non rientra nella lista degli intoccabili di Antonio Conte: “Skriniar, giocatore che in rosa ha più mercato insieme a Lautaro Martinez, ha denotato molte difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre. La sua classe lo rende difficilmente sostituibile, ma lunga è la lista dei gol presi dall’Inter in stagione per suoi errori. Considerato che Martinez la sua scelta sembra averla già fatta (raggiungerà l’amico Messi al Barcellona), l’Inter non ha bisogno di vendere altri pezzi della gioielleria però, qualora Pep Guardiola dovesse presentarsi con un’offerta monstre per portarlo al Manchester City, andrebbero fatte tutte le valutazioni del caso, anche per quanto visto in stagione“.