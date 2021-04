Skriniar: “Orgoglioso di questa squadra. Traguardo meritato perché stiamo…”

Le parole del difensore nerazzurro parlano con orgoglio di un gruppo unito, anche nei momenti difficili, proiettato verso un traguardo. Skriniar ha elogiato anche chi è entrato dalla panchina.

"Oggi era molto importante vincere. Forse non abbiamo giocato una bellissima partita, l'importante era vincere e prendere questi tre punti dopo due pareggi. Siamo contenti. Siamo un gruppo unito, anche chi gioca meno fa bene e tifa per questa squadra. Sono orgoglioso di questa squadra e di quello che sta facendo. Non solo in campo ma anche fuori. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Traguardo? Meritato perché stiamo lavorando veramente tanto e bene. La nostra fase difensiva inizia dagli attaccanti e quella offensiva dal portiere. Lo dico sempre", ha dichiarato Milan Skriniar ai microfoni di Inter TV.