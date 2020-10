Inter, Skriniar ancora positivo: ecco quando potrà tornare a Milano. Gagliardini e Radu…

Con Bastoni, Nainggolan, Young e Hakimi guariti dal coronavirus, l’Inter attende Skriniar, Gagliardini e radu, gli ultimi elementi della rosa risultati ancora positivi. Il Corriere dello Sport spiega quando potranno tornare a disposizione:

“Skriniar, Gagliardini e Radu, invece, continuano a essere positivi: anche l’ultimo tampone effettuato dallo slovacco in patria non ha dato l’esito sperato e questo porta a credere che potrà raggiungere Milano solo martedì, quando scadranno le tre settimane di isolamento. Nelle prossime ore l’Inter spera di ricevere buone notizie dal portiere e dal centrocampista che, in caso contrario, saranno “liberi” giovedì dopo aver raggiunto i 21 giorni di quarantena. Tutti e tre dovranno ritrovare la condizione atletica dopo il lungo stop e non ci saranno martedì in Champions dove sono in dubbio anche Sanchez e Sensi, che ieri non era neppure in panchina e ha corso a parte nel pre partita“.