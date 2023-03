Skriniar giocatore dell’anno in Slovacchia per la quarta volta: “Grazie a tutti”

Milan Skriniar è stato proclamato per la quarta volta giocatore dell'anno in Slovacchia. Il calciatore dell'Inter, che a fine stagione lascerà Milano, non ha partecipato alla cerimonia di consegna del Premio. È arrivato al primo posto superando Lobotka in un vero e proprio testa e testa. 409 i voti per il difensore interista, 391 per il calciatore del Napoli.