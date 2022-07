Skriniar-Psg, Palmeri: “Ma perché quando è l’Inter a vendere capita sempre…”

"Ma com’è che la botta di normalizzazione dei prezzi capita sempre quando è l’Inter a vendere? Come quando Ronaldo andò via a soli 90 miliardi quando ne valeva 200, perché Florentino Perez dopo averne speso 300 per Zidane e Figo voleva porre un limite al mercato". Questo è l'interrogativo posto da Tancredi Palmeri, giornalista, in merito alla trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, con i francesi che al momento non accontentano le richieste dei nerazzurri per lo slovacco.