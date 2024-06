Milan Skriniar dopo la sconfitta della sua Slovacchia contro l'Ucraina nella seconda giornata, valida per il girone E, dell'Europeo ha parlato così della gara: «Il primo tempo è andato bene da parte nostra, ma non siamo riusciti a ripeterci nella ripresa. Non abbiamo seguito le istruzioni, abbiamo permesso ai nostri avversari di reagire. Siamo delusi, la immaginavamo diversamente, ma è ancora tutto aperto».