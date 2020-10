Skriniar rientra in Italia: il Real nel mirino. Gagliardini e Radu si allenano

L’Inter è riuscita ad organizzare il suo rientro in Italia in accordo con le autorità sanitarie. Appena rientrato farà un nuovo tampone e se sarà negativo potrà tornare ad allenarsi, nei tempi scanditi dal protocollo, con i compagni con vista sul Real Madrid. Intanto si sono negativizzati Gagliardini e Radu rispettivamente dopo 19 e 17 giorni di isolamento. Ci saranno nella gara contro il Parma: i due si alleneranno in questi giorni e ci saranno almeno per la panchina.

(Fonte: TS)