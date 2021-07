Ts – Inter, rispunta il Tottenham per Skriniar. Il difensore ha le idee chiare

Gli Spurs sono tornati alla carica per il difensore nerazzurro che però ha le idee chiare sul suo futuro

I big della Premier hanno messo gli occhi su due giocatori dell'Inter: Nicolò Barella e Milan Skriniar . Per quanto riguarda il difensore slovacco, si è fatto nuovamente sotto il Tottenham che lo segue da almeno un anno.

Ma, come sottolinea Tuttosport, il centrale slovacco per primo non sarebbe affatto convinto dall’idea di lasciare Milano.