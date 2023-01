La Stampa – Skriniar, il tempo sta scadendo. Sostituto? Scalvini davanti a Schuurs

Il rinnovo del contratto del difensore slovacco, in scadenza a giugno, rimane il caso più spinoso in casa nerazzurra

L'Inter si appresta a giocarsi la Supercoppa Italiana contro il Milan, ma nel frattempo la dirigenza è al lavoro sul fronte mercato: il caso più spinoso rimane quello del rinnovo del contratto di Milan Skriniar, in scadenza a giugno. La Stampa prova a fare il punto della situazione, fra possibili scenari e obiettivi futuri: "L'Inter aspetta ancora la risposta di Skriniar sul rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno, ma ormai mancano appena due settimane al 1° febbraio, quando il difensore slovacco potrebbe da regolamento già firmare per il Psg. Il club nerazzurro potrebbe sostituirlo con Scalvini, per ora davanti al granata Schuurs".