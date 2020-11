Nations League, la Slovacchia batte di misura la Scozia: Skriniar in campo 90 minuti

90 minuti per Milan Skriniar nella sfida tra la sua Slovacchia e la Scozia. Il difensore dell’Inter ha partecipato al successo della nazionale slovacca, a Trnava, per 1-0 nella gara valida per il 5° turno del Gruppo 2 della Lega B di Uefa Nations League.

A decidere la gara e regalare la prima vittoria alla Slovacchia nel raggruppamento ci ha pensato Gregus con un destro da fuori area nel primo tempo. Skriniar, in campo per l’intero match, è stato ammonito al minuto 12 della seconda frazione di gioco.