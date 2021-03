Slovacchia, Skriniar: “Dobbiamo uscire da questa situazione. Mi rendo conto di cosa…”

Al termine di Slovacchia-Malta, gara terminata 2-2, Milan Skriniar ha commentato la gara ai microfoni di Sport Aktuality

Al termine di Slovacchia-Malta, gara terminata 2-2, Milan Skriniar ha commentato la gara ai microfoni di Sport Aktuality. C'è grande amarezza nelle parole del difensore che ha trovato il suo primo gol in nazionale ma non è bastato. "Il primo tempo è stato pessimo. Sapevamo che Malta avrebbe giocato in modo organizzato e si sarebbe affidata al contropiede. Nelo secondo tempo abbiamo segnato due gol molto velocemente, abbiamo avuto anche altre occasioni, purtroppo non le abbiamo concretizzate. Abbiamo perso punti che saranno difficili da recuperare. Dobbiamo vincere queste partite".

Adesso la qualificazione ai Mondiale 2022 si fa in salita: "Ci siamo messi noi stessi in questa situazione e dobbiamo uscirne da soli. Mi rendo conto di cosa ci si aspetta da me. Che devo assumermi la responsabilità, fuori e dentro il campo. Dobbiamo fare tutti di più, il primo io. Ma soprattutto, deve dimostrarlo in campo. Abbiamo fatto solo due punti in due partite e dobbiamo uscirne".