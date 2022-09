GdS – Skriniar, momento all’Inter più tosto: a Udine domenica surreale. E torna in discussione

La bruttissima prestazione di Udine (al di là dell'autogol) ha certificato il delicato momento vissuto in queste settimane da Milan Skriniar . Che ha trascorso un'estate con la valigia chiusa, e che ora torna in discussione come durante la prima annata di Conte. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"All’Inter dribbla le domande sul rinnovo e in nazionale si smarca dagli interrogativi sul momento nerazzurro. Quel che non riesce a fare, è tornare il giocatore che aveva spinto il Psg a offerte milionarie. L’infortunio estivo non può spiegare tutto. A Udine ha vissuto una domenica surreale, con la bussola a cercare la posizione: prima a destra, poi al centro, chiusura a sinistra. Non è la prima volta che lo slovacco viene messo in discussione: anche con Conte ha vissuto qualche giornata in panchina. Ma in termini di rendimento, questo è il suo momento più complicato".