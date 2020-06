Inter, Skriniar unica certezza: con il Napoli in campo anche da diffidato. Con lui…

In casa Inter prosegue la marcia di avvicinamento verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, al momento l’unica certezza di Antonio Conte per quanto riguarda il reparto arretrato è Milan Skriniar, nonostante sia diffidato:

“Per adesso sarebbero Skriniar, De Vrij e Bastoni i titolari a Napoli. […] Conte ha registrato il reparto, brevettato una difesa a tre in cui Godin ha fatto fatica con l’adattamento ma la promozione di Bastoni non è stata improvvisata. Una bella scoperta, questo sì, al punto da mandarlo in campo titolare per metà delle partite. Proprio l’uruguaiano – declassato ad alternativa di lusso, durante la stagione – è invece quello più indietro: problematiche fisiche che potrebbero tradursi in un’esclusione a Napoli. Dove l’unico sicuro del posto per il momento è Skriniar, con una doverosa avvertenza: lo slovacco è diffidato per la semifinale di ritorno (un’ammonizione “malandrina” che proprio a Napoli il 6 gennaio gli era costata una squalifica). Bastoni e De Vrij sono ancora chiamati a convivere con i rispettivi recuperi. Nulla di preoccupante, ma le antenne restano sempre dritte“.