Sky, la classifica dei migliori attaccanti dell’Inter da Ronaldo in poi

Il poker segnato da Lautaro Martinez contro la Salernitana ha riacceso il confronto tra l'argentino e i grandi attaccanti della storia dell'Inter. Dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti - Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis - hanno provato a stilare una classifica da Ronaldo, considerato fuori concorso, in poi, considerando esclusivamente quanto fatto in maglia nerazzurra.

Al settimo posto troviamo Samuel Eto'o, uno degli eroi del Triplete. Sesta posizione per Zlatan Ibrahimovic, preceduto da Hernan Crespo e da Mauro Icardi. Sul gradino più basso del podio ecco Lautaro Martinez, mentre è dibattito aperto per stabilire chi siede sul trono tra Christian Vieri e Diego Milito. A spuntarla, per pochissimo, è il Principe.