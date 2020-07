Sky – Inter al lavoro per il futuro, in cerca di esperienza. Gli altri passi…

Il secondo posto non è ancora certo ma l’Inter è riuscita a fare 76 punti come era successo l’ultima volta nel 2011, nell’anno di Leonardo in panchina. A Skysport hanno fatto un analisi sui prossimi passi da fare per provare a contendere fino in fondo lo scudetto ai bianconeri. Questo ha sottolineato Paventi, inviato a seguito dei nerazzurri: «Su cosa lavorare per il futuro? Essere una squadra cinica in grado di sfruttare le occasioni e proteggere il vantaggio che accumula, ha perso 22 punti in situazioni di vantaggio. Bisogna anche vincere le partite uno a zero, mantenere quel risultato. Serve maggiore esperienza in mezzo al campo. Giovani si, ma anche uomini di esperienza in tutti i reparti e su questo su lavorerà nel prossimo mercato. E poi un pizzico di fortuna che è mancato sugli episodi e sugli infortuni».

(Fonte: SS24)