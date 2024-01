Sky – Inter-Verona, maltempo ad Appiano durante la rifinitura

Nerazzurri in campo sotto la pioggia alla vigilia del prossimo impegno di campionato

Inter-Verona si avvicina e da poco è terminato l'allenamento della vigilia in casa nerazzurra. La squadra, scesa in campo alle 15:30 agli ordini di Simone Inzaghi, ha dovuto anche fronteggiare un clima non semplice ad Appiano Gentile, che inevitabilmente ha condizionato i lavori di rifinitura. La conferma arriva anche da Sky Sport, attraverso la voce di Andrea Paventi.