Sky – Italia, Sensi verso una maglia dal 1′ in Bulgaria. Barella e Bastoni…

Le possibili scelte del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini in vista della gara in Bulgaria con Sensi e Barella titolari

Stefano Sensi si candida per una maglia da titolare nella sfida tra l'Italia e la Bulgaria, in programma a Sofia questa sera. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista dell'Inter prenderà il posto di Locatelli in cambia di regia. Per il marchigiano si tratta di un esperimento già riuscito in occasione della gara contro la Bosnia dello scorso ottobre, terminata 1-1.