Sky – Mertens, rinnovo col Napoli fino al 2022 più opzione: scambio di documenti in corso

E’ ormai cosa fatta il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Dopo qualche settimana di indecisione, il belga ha confermato la sua fedeltà alla maglia azzurra e prolungherà il suo contratto con i partenopei. E l’ufficialità è ad un passo, come riporta Sky Sport: “Scambio di documenti in corso tra i legali di Dries Mertens e il Napoli per il nuovo contratto: confermato il rinnovo fino al giugno 2022 più opzione, accordo totale e firme ormai in dirittura d’arrivo”, scrive Fabrizio Romano.