Sky – Inter, sfuma Tonali: accordo totale tra Milan e Brescia, i dettagli

Niente Inter per Sandro Tonali: il centrocampista classe 2000 sarà un calciatore del Milan. Come anticipato da FCINTER1908.IT, il club rossonero ha raggiunto l’accordo totale con il Brescia di Massimo Cellino per il passaggio del calciatore della Nazionale.

Secondo quanto riferisce Sky Sport nelle ultime ore le parti hanno trovato l’intesa: a breve lo scambio dei documenti tra i club e la firma del calciatore. Accordo raggiunto sulla base del prestito a 10 milioni con riscatto fissato a 20 milioni al raggungimento di determinati obiettivi di squadra e personali.