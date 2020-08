FCIN1908 – Inter, Tonali abbandonato definitivamente. Tutto fatto col Milan

L’Inter ha definitivamente abbandonato la pista Tonali. La decisione, lasciata presagire dai tentennamenti degli ultimi giorni raccontati da Fcinter1908.it, è stata comunicata quest’oggi dalla dirigenza nerazzurra al Brescia e all’entourage del calciatore. In viale della Liberazione erano stati tempestivi nei mesi scorsi ad anticipare la folta concorrenza, aprendo sotto traccia una trattativa lampo che aveva portato all’accordo sull’ingaggio, ma non ancora a quello sul costo del cartellino.

I continui dialoghi con Conte hanno portato Marotta ed Ausilio ad un cambio di rotta comunque un po’ a sorpresa. Sono altri ora gli obiettivi per la mediana e Tonali, non considerato già pronto, avrebbe richiesto uno sforzo economico ora impossibile da affrontare per un giocatore di prospettiva. La strategia, ormai palese, sarà quella di mettere a disposizione dell’allenatore giocatori con una certa esperienza da mixare con i giovani già presenti in rosa. Strada spianata quindi per il Milan, ad oggi unica vera squadra interessata al centrocampista. I rossoneri hanno ormai definito l’affare e sono pronti ad annunciare l’acquisto del giocatore.