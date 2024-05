Sky – Oaktree, mantenere livello sportivo Inter e migliorare lato economico club

Oaktree ha spiegato come è intervenuta tre anni fa a dare linfa al business dell'Inter per aiutare in un momento difficile, aiuto fondamentale per accompagare Zhang e la squadra alla vittoria dei trofei. Oaktree era già presente, ora diventa proprietaria del 99,6% delle quote dell'Inter. Cambia tutto, ci sono due membri indipendenti di Oaktree. Tutti gli altri nomi in quota Suning rassegneranno le dimissioni e ci sarà un nuovo consiglio d'amministrazione.