Slovacchia-Malta, l’interista Skriniar titolare: con lui un altro ‘italiano’

Il difensore nerazzurro è presente nelle formazioni ufficiali dell'incontro di qualificazione per i prossimi mondiali

La Slovacchia vuole rimanere in scia della Russia capolista nel Gruppo H di qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Per farlo deve battere Malta in casa nel match in programma questa sera alle 20.45. Il commissario tecnico Tarkovic si affida anche all'interista Milan Skriniar, titolare al centro della difesa nel suo 4-1-4-1. In campo dal 1' minuto anche un altro giocatore che milita in Serie A: si tratta di Juraj Kucka del Parma.