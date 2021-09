Slovacchia, Skriniar: “La Croazia ha una squadra di qualità. Brozovic ha…”

La delusione nelle parole del difensore slovacco dopo la sconfitta contro la Croazia

"Oggi ci è mancata un po' di fortuna. Per me è molto difficile valutarla, ci abbiamo messo tutto, abbiamo lottato e lavorato. I croati hanno una squadra di qualità. Gli spettatori hanno apprezzato il nostro sforzo, ci hanno spinto in avanti e li abbiamo sentiti, purtroppo non li abbiamo accontentati col risultato. Brozovic ha fatto un grande gol".