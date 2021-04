SM – Inter, altre 24 ore prima del sospiro di sollievo definitivo di Conte

Le ultime da Appiano Gentile dopo il resoconto di Fcinter1908 di questa mattina

Antonio Conte ha ritrovato oggi gli ultimi nazionali dell'Inter. Dopo la negatività di De Vrij, l'allenatore nerazzurro - come sottolinea anche Sport Mediaset - attende gli esiti dei tamponi effettuati oggi a tutti i calciatori, in particolar modo vuole escludere brutte sorprese dai calciatori italiani dopo la notizia delle 4 positività nello staff tecnico di Roberto Mancini. Ancora 24 ore dunque per il sospiro di sollievo che proietterebbe la squadra con maggiore tranquillità alla gara di sabato a Bologna. Ad Appiano incrociano le dita.