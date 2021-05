SM – Conte, lacrime d’addio: piano Inter inaccettabile. Marotta ha già chiamato…

SportMediaset parla della situazione della panchina dell'Inter con un possibile addio di Conte e la ricerca di un sostituto

Conte questa volta non farà retromarcia: il divorzio con l'Inter sembra cosa fatta, salvo colpi di scena. Sport Mediaset spiega la situazione in casa nerazzurra, con la separazione dal tecnico leccese che appare a un passo. "Le lacrime d'addio di Conte a San Siro in occasione della festa a San Siro di domenica sembrano il finale di un thriller. Marotta, Ausilio e Antonello gli avevano già prospettato sabato ad Appiano il piano in vista della prossima stagione: tagli eccellenti, come Lautaro e Bastoni, con 80 milioni di plusvalenza da realizzare per sistemare un bilancio che va verso il -130 milioni di passivo".