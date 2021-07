SM – Verso Inter-Crotone, ecco le scelte di Inzaghi a centrocampo

L'anticipazione sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto nel test amichevole di oggi ad Appiano Gentile

In attesa di capire quanto spazio avrà Romelu Lukaku in Inter-Crotone di oggi, arrivano indicazioni sulle scelte di Simone Inzaghi a centrocampo. Le riporta Sport Mediaset: "Brozovic dovrebbe rivedersi tra i titolari per la sfida amichevole contro il Crotone, in programma alle 18. Calhanoglu e uno tra Sensi e Gagliardini agiranno ai suoi fianchi. Questo in attesa che il rientro di Barella ricomponga quello che, sulla carta, dovrebbe essere il centrocampo titolare (almeno) nella prossima stagione".