SM – Inter, Kessie obiettivo concreto: si lavora oggi per averlo in estate

Per l'Inter Franck Kessie è un obiettivo concreto di mercato: il club nerazzurro ci lavora adesso per ottenere un prestito con diritto di riscatto

Per l'Inter Franck Kessie è un obiettivo concreto di mercato: lo comunica SportMediaset, che fa sapere come il club nerazzurro ci lavori adesso per ottenere un prestito con diritto di riscatto a partire dalla prossima estate. Il giocatore vuole capire se ci sono margini per rientrare nelle rotazioni del Barcellona: ad oggi non ce ne sono, ha spiegato l'emittente, con l'ivoriano che si sta dunque guardando intorno per cercare una nuova soluzione.