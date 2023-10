SM – Inter, la nuova strategia di Inzaghi ha una definizione ben precisa

Si avvicina il prossimo match di campionato per l'Inter, costretta anche a pensare nel medio periodo visto il ravvicinato susseguirsi di impegni. Simone Inzaghi è sempre alla ricerca della giusta ricetta per dosare le energie del suo spogliatoio. Lo ribadisce anche Sport Mediaset, nel focus dedicato alle scelte per la gara con la Roma:

"La definizione di turnover ragionato si applica perfettamente alla linea consolidata che Inzaghi sta tenendo in questa stagione. Dopo le rotazioni di Champions, arriveranno quelle di campionato e l'Inter che affronterà la Roma avrà più la fisionomia dei titolari, con Thuram, Barella e Dimarco in campo dal primo minuto. Non solo, tornerà anche Acerbi col compito di arginare il pericolo Lukaku. Questa Inter-Roma non è una gara normale, ma in palio mette tre punti che servono per consolidare il primato".