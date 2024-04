SM – Inter, Lautaro sogna: gol e vittoria avrebbero un effetto speciale

E' un derby che pesa tanto per tutti quello che sta per arrivare. In casa Inter è viva più che mai la suggestione di poter vincere lo scudetto proprio contro i rivali del Milan, per regalare ai tifosi un'ulteriore gioia e impreziosire una stagione incredibile. C'è chi porta questo desiderio nel cuore forse più di altri, come sottolinea Sport Mediaset.