Poco più di 24 ore per tornare in campo. L'Inter affronterà il Napoli domani sera al Meazza in quello che è il match più importante della stagione fino a questo momento. Lo conferma anche il focus di Sport Mediaset:

"Più di un big match, più di uno scontro diretto. Inter-Napoli è occasione fondamentale per Inzaghi per consolidare certezze che sembrano ritrovate nelle ultime uscite. Dalla sconfitta nel derby sono arrivate otto vittorie e un pareggio contro la Juventus. Contro Empoli e Venezia l'Inter è anche riuscita a non prendere gol, così come in tutti gli impegni di Champions League fino alla gara con l'Arsenal.