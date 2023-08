SM / Inter, pronta l’offerta per Balogun: i dettagli. Bento nel 2024, Taremi…

Per lattavo la pista più concreta è quella che porta a Folarin Balogun. Offerte troppo basse di Lens e Monaco, anche perché il calciatore vuole fortemente l’Inter. Ha chiesto all’Arsenal di abbassare le richieste per il suo cartellino. Anche Inzaghi sembra essersi convinto. Pronta offerta 30 milioni più bonus e il 20% sulla futura rivendita.

Le alternative portano i nomi d Taremi, col Porto che potrebbe abbassare le richieste di 30 milioni visto il contratto in scadenza nel 2024. Per Beto l’Udinese chiede 35 milioni mentre per quanto riguarda Morata la trattativa è molto onerosa e il rinnovo firmato un mese fa non cambia la situazione.