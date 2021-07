Repubblica – Bellerin ha scelto l’Inter: “C’è l’accordo sull’ingaggio, le cifre”

Intesa trovata tra il terzino spagnolo e i nerazzurri sul contratto. Ora si cerca l'accordo con l'Arsenal

“Bellerin ha già scelto: vuole l'Inter. Tra il laterale destro e la società nerazzurra c'è un accordo contrattuale: quattro anni a 3.5 milioni di euro (all'Arsenal prende 5.7 milioni di euro netti a stagione). I Gunners ritengono il calciatore importante per gli obiettivi della prossima stagione e non aprono al prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore si continuerà a trattare, con Ausilio e Marotta che cercheranno di fare il possibile per portare Bellerin in tempi brevi alla corte di Simone Inzaghi", si legge.