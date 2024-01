SM – Lotta scudetto: c’è una novità nel prossimo turno per Inter e Juventus

Il capodanno è in archivio. La Serie A sta per tornare prepotentemente, con la prima giornata del nuovo anno solare che mette in palio il titolo di campione d'inverno. Inter e Juventus si preparano, come sottolinea anche Sport Mediaset:

"Il 2024 nerazzurro inizia a San Siro contro il Verona. La vera novità è la settimana tipo per i nerazzurri, al contrario della Juventus che avrà l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia contro la Salernitana. Tornerà Lautaro, che magari non sarà in campo dal primo minuto, ma rappresenterà comunque un'alternativa importante per Simone Inzaghi".