SM – Milan-Inter, Inzaghi ha già scelto chi schierare tra Darmian e Dumfries

Formazione praticamente fatta in casa nerazzurra in vista del derby di Milano in programma lunedì sera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 aprile 2024 (modifica il 20 aprile 2024 | 13:31)

Due giorni ancora prima del calcio d'inizio di Milan-Inter, ma in casa nerazzurra sembrano non esserci dubbi di formazione. Simone Inzaghi ha praticamente tutti a disposizione, eccezion fatta per Cuadrado alle prese con un affaticamento muscolare. L'allenatore nerazzurro sembra aver deciso anche su quella che poteva sembrare l'unica incertezza sul tema.