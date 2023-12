SM – Sommer, gli aggettivi si sprecano: cancellati i ricordi di Onana

Il focus di Sport Mediaset a proposito del portiere nerazzurro che ormai è un valore aggiunto per la squadra di Inzaghi

Yann Sommer si è giustamente preso la scena. I riflettori sono anche su di lui, dopo un inizio di stagione in cui era filtrato qualche mugugno dai tifosi dell'Inter. Le sue parate hanno invece spazzato via ogni tipo di nostalgia nei confronti di Onana e lasciano sicuramente tutti tranquilli. Lo sottolinea anche Sport Mediaset:

"Mostruoso, iperreattivo, insuperabile: gli aggettivi per Sommer si sprecano dopo la vittoria di Napoli. Il portiere svizzero ha respinto l'onda azzurra con una serie di parate difficili, permettendo all'Inter di andarsi a riprendere il primo posto. Cancellata ogni reminiscenza di Onana, insieme a tutti i nostalgici per il portiere camerunense. A ritmo di parate e porte inviolate, Sommer sta diventando un fattore. A Manchester, invece, Onana quasi non lo vogliono più vedere.