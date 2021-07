Smalling: “Mourinho? La Roma ha scelto l’uomo giusto per tornare a vincere”

Le parole del centrale inglese: "Mourinho è nato vincente, gli piace spingere tutti al limite ed è per questo che ha fatto quello che ha fatto in carriera"

Intervenuto ai microfoni della BBC, Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina dei giallorossi: "Mourinho è nato vincente, gli piace spingere tutti al limite ed è per questo che ha fatto quello che ha fatto in carriera. Lui alla Roma? È stata una sorpresa per molti di noi, c’era un’iniziale eccitazione. Sapevo che i media avrebbero costruito qualcosa sul nostro rapporto passato. Ma da un punto di vista personale, è una buona cosa il suo arrivo, perché ho già giocato con lui. Abbiamo vinto trofei insieme. Mi ha reso capitano nella finale di Coppa di Lega del 2017, avere la possibilità di giocare per qualcuno che conosci è una cosa buona, lui ha avuto un grande successo ed è determinato a vincere trofei a tutti i costi, è positivo. So che cosa grande sarebbe portare un trofeo al club. La storia di José mostra che il club ha scelto l’uomo perfetto per farlo".