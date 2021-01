Smalling: “La Roma è una famiglia. Dzeko-Fonseca? Spifferi che non devono disturbarci”

Anche Smalling prima della partita contro lo Spezia ha parlato del momento della Roma: «Se c’è feeling con l’allenatore? Noi siamo una famiglia e per questo sono voluto tornare in questa squadra e ho legato il mio futuro ad essa. Perché ho avuto grandi sensazioni con il mister e la squadra, con l’ambiente. Le ultime due partite non sono andate bene e il nostro lavoro è fare bene sul campo. Abbiamo l’occasione di riscattarci».

-Cosa sta succedendo tra Dzeko e Fonseca?

Ci sono stati tanti spifferi, tante voci. Ma questo è normale. La Roma è un grande club, una città molto passionale. Ma queste voci non ci devono disturbare. Abbiamo la possibilità di fare bene sul campo e pensiamo solo alla conquista dei tre punti.

(Fonte: SS24)