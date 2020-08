MD – Messi all’Inter? Ossessione di Zhang, ma nell’ambiente dell’argentino smentiscono

Anche il quotidiano Mundo Deportivo parla dell’ossessione di Zhang, proprietario dell’Inter, per Messi. Il giornale spagnolo riprende le voci che arrivano dalla stampa italiana soprattutto. Quelle che parlano dell’acquisto di una casa a Milano da parte del padre di Messi che oltre ai vantaggi fiscali arriverebbe in Italia anche per trattare con il club nerazzurro. Non è ovviamente la prima volta che l’argentino viene accostato ai nerazzurri e Moratti, l’ex presidente ha ribadito che il sogno di averlo all’Inter non è così impossibile per Suning. Però il quotidiano sportivo spagnolo sottolinea che dall’entourage di Messi e dall’ambiente che gli ruota attorno arrivano solo smentite. E queste voci sono considerate false.

(Fonte: Mundo Deportivo)