Mercato Inter, smentite sul nascere le voci di un interessamento per Kessie

Il centrocampista ivoriano del Milan, in scadenza di contratto a giugno, non è un obiettivo del club nerazzurro

Non trovano riscontro le voci di un interesse dell'Inter nei confronti di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza di contratto a giugno con il Milan. Nessun Calhanoglu-bis, almeno stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport: "Smentite sul nascere le voci di un interesse per il milanista Franck Kessie".