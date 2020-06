2010, Jansma e l’aneddoto su Sneijder: “Eravamo in hotel e arrivò Yolanthe. Andarono in bagno…”

Kees Jansma, giornalista olandese partito con la squadra per raccontare il Mondiale del 2010 in Sudafrica, in una intervista a Voetbal International racconta un curioso aneddoto su Wesley Sneijder e sull’ex moglie del giocatore, Yolanthe Cabau. “Siamo nell’hotel per giocatori in Sudafrica, nel bel mezzo della Coppa del Mondo e con Van Marwijk vediamo Yolanthe entrare“, dice Jansma. “Non devo spiegare a nessuno che non è possibile che una compagna o moglie entri nell’hotel dei giocatori. Ma è venuta per fare gli auguri a Wesley Sneijder visto che era il suo compleanno“.

Tuttavia, Van Marwijk ha gestito bene la situazione come afferma il giornalista. “Sneijder ne parla apertamente nel suo libro (scritto con Jansma, ndr.). Per un breve periodo di tempo sono andati in bagno e lì Yolanthe gli mostrò un nuovo tatuaggio come regalo. Van Marwijk avrebbe potuto fare qualunque cosa, ma ha preferito lasciare perdere. Disse: “Fortunatamente sarà di nuovo il tuo compleanno tra un anno”. Questa è l’abilità che Sneijder apprezzava e che l’allenatore usava con tutti“.

