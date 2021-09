Il figlio di Sneijder esordisce nel DHSC: “Il confronto con mio padre? Quando…”

Nel giorno del suo quindicesimo compleanno, il figlio dell'ex Inter ha fatto il suo esordio nel DHSC Utrecht

Wesley Sneijder ha appeso al chiodo le scarpette al chiodo nell'agosto del 2019. Poco più di due anni dopo, la carriera del figlio è ufficialmente iniziata: il giovanissimo Jessey Sneijder ha esordito ufficialmente sabato nel DHSC Utrecht, nel giorno del suo quindicesimo compleanno. "Mi piace, ma non ci sono ancora. Devo lavorare ancora di più. È molto pesante. Il ritmo è ancora un po' troppo alto per me, ma è questione di abituarsi", le parole di Jessey.