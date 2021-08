Correa, pochi esordi così: dalla doppietta choc di Recoba, a Sneijder titolare nel derby

L'argentino ha segnato due gol nella prima serata da interista. Prima di lui c'era riuscito anche Pazzini

Eva A. Provenzano

Il debutto con fuochi d'artificio di Correa tiene banco sui quotidiani Nazionali anche in questa domenica di calcio. Il giocatore argentino ha esordito in maglia nerazzurra con una doppietta e pochi come lui hanno iniziato brillando. Parliamo di Recoba, Sneijder, Pazzini e anche Vieri.

L'ultimo interista ad aver esordito con una doppietta è stato Giampaolo Pazzini. Era il 30 gennaio 2011, era arrivato nel mercato invernale ed era alla Pinetina da tre giorni. Il Palermo vinceva 2 a 0. Entra proprio lui dalla panchina, c'era Leonardo, e con una doppietta pareggia la partita. Eto'o segna poi il rigore decisivo che ribalta il risultato.

Getty ImagesEsordio alla grande anche per Recoba. Nel 1997, Ronaldo stecca alla prima di campionato col Brescia. Non segna. Simoni manda in campo El Chino, doppietta: un gol con tiro da fuori e una punizione spettacolare nel sette. Vieri di gol all'esordio con l'Inter ne ha fatti tre. Stesso avversario di Correa, il Verona, e tempi diversi, agosto 1999.

Sneijderinvece all'esordio con l'Inter non aveva segnato. Ma, arrivato il giorno prima a Milano, dopo un allenamento individuale e solo la sgambata di rifinitura del mattino fatta insieme ai compagni, parte da titolare nel derby. Una partita da 4-0 finale in cui gioca alla grande, come se fosse sempre stato all'Inter. Tutto facile. Come ha fatto sembrare Correa quella doppietta col Verona.

(Fonte: Corriere dello Sport)