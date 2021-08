Sneijder: “Un tecnico straniero avrebbe voluto allenare l’Olanda. So che Conte…”

L'ex centrocampista nerazzurro svela la volontà di Antonio Conte di allenare la nazionale olandese

Per la terza volta Louis Van Gaal guiderà l'Olanda. Dopo il fallimentare Europeo con De Boer in panchina, la Federazione calcistica olandese ha deciso di affidarsi all'espero tecnico in vista dei Mondiali in Qatar. Wesley Sneijder avrebbe puntato invece su un tecnico straniero e fa il nome di Antonio Conte.

"Sono sicuro che c'era un buon allenatore straniero che avrebbe voluto allenare la nazionale olandese. So, per esempio, che Antonio Conte avrebbe voluto assumersi questa responsabilità. Non lo fa per i soldi. Pensava davvero che fosse un incarico di prestigio". Secondo Sneijder, il fatto che Conte non conosca la lingua olandese non poteva rappresentare un problema. "Tutti i giocatori della nazionale olandese giocano in un campionato straniero. Poi hai anche un allenatore che è straniero, giusto? È così ovunque. Riguarda quello che mostri in campo. Puoi prendere uno staff olandese, no?".