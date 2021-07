Van Gaal a un passo dalla panchina dell’Olanda. Il modulo? Seguirà De Boer

L'ex tecnico dello United è il prescelto per sostituire De Boer

Ha attirato molte critiche il sistema di gioco che Frank de Boer ha scelto per l'Olanda: un 352 che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Adesso che Louis Van Gaal sta per sedersi per la terza volta sulla panchina della nazionale olandese, il Telegraaf sottolinea che l'ex tecnico dello United non cambierà modulo e continuerà col 3-5-2.

In un'intervista di poche settimane fa, Van Gaal aveva elogiato questo sistema: "Puoi attaccare, puoi difendere. Puoi mettere pressione all'avversario ovunque e se giochi bene, corri meno rischi che l'avversario sfondi in contropiede perché hai tre difensori al centro. Anch'io pensavo che il 4-3-3 fosse il modo migliore per formare triangoli in tutto il campo, ma poi non avevo la capacità di vedere i benefici di questo sistema".