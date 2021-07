Il consiglio di Sneijder alla KNVB: “Puntate su Antonio Conte. Un nome così…”

Wesley Sneijder ritiene che la KNVB dovrebbe puntare sull'ex tecnico dell'Inter

Dopo il deludente Europeo con il conseguente addio di Frank De Boer, la Federazione calcistica olandese sta valutando diversi nomi per la panchina. Wesley Sneijder ritiene che la KNVB non dovrebbe assumere un allenatore olandese, l'ex giocatore al momento non vede nessun tecnico adatto a guidare l'Olanda fino ai Mondiali in Qatar.

Ecco perché vede in Antonio Conte il c.t. perfetto: "Di allenatori adatti rimane molto poco in Olanda, non ho idea chi possa guidare la nazionale. Io forse punterei su un tecnico straniero. Devi vedere il miglior tecnico libero in circolazione, forse Antonio Conte? Puoi almeno puntare su di lui. Un nome così grande non puoi non volerlo. Punta su di lui".