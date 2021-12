Sneijder in versione Babbo Natale per 115 famiglie: “C’è sempre luce in fondo al tunnel”

La bella iniziativa dell'ex centrocampista nerazzurro che ha distribuito ceste piene di cibo per 115 famiglie di Utrecht

Wesley Sneijder in versione Babbo Natale. L'ex centrocampista nerazzurro è stato protagonista di una bella iniziativa nella sua Utrecth. Come riporta il Telegraaf, Wesley, insieme al sindaco della città Sharon Dijksma, ha distribuito personalmente ceste piene di cibo per 115 famiglie nel 'suo' quartiere operaio di Shallow. Una bella iniziativa che l'ex campione olandese. in questo periodo non facile, ha commentato così: "C'è sempre la luce in fondo al tunnel".