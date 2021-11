Sneijder: “Onana? Non l’avrei fatto giocare. È un portiere fantastico, ma l’Ajax…”

L'ex centrocampista nerazzurro in disaccordo con la scelta di Ten Hag di mandare in campo il portiere nella sfida di Champions tra Besiktas-Ajax

La scelta di Ten Hag di mandare in campo Onana dal 1' in Besiktas-Ajax ha sorpreso un po' tutti, anche lo stesso portiere destinato a fine stagione a lasciare di Lancieri. Una scelta, quella del tecnico, che Wesley Sneijder non ha condiviso: "Ora devi solo guardare a cosa è meglio per la squadra, per il club, per i tifosi e per tutto. Allora non avrei scelto Onana. Almeno, non l'avrei mai fatto. Certo che è stato importante per l'Ajax, ma ora sta anche lasciando questo club. Poteva essere un grande momento per l'Ajax che aveva l'occasione di dire: "Non ci lasceremo trattare così". Certo è un portiere fantastico che farà bene anche altrove, ma non lo avrei fatto giocare".