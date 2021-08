Sneijder: “Van Gaal? Vuole piegare tutti alla sua volontà. Non c’è nessun giocatore…”

L'ex giocatore è convinto che il nuovo ct abbia troppo poco tempo per lasciare che i giocatori si abituino al suo metodo

Per la terza volta in carriera, Louis Van Gaal guiderà la nazionale olandese. Il tecnico prende il posto di Frank De Boer che ha lasciato l'Olanda dopo un disastroso Europeo. Wesley Sneijder è convinto che Van Gaal abbia troppo poco tempo per lasciare che i giocatori si abituino al suo metodo.

"Vuole piegare tutti alla sua volontà. Può farlo, ma ora non c'è il tempo. Può farcela, ha solo bisogno di tempo e non ne ha adesso. Quindi sarà un periodo molto difficile. Non c'è nessun giocatore che gli dirà che non è contento di averlo come ct. Penso che il signor Van Gaal abbia parlato con i giocatori e li abbia tenuti al telefono almeno 50 minuti l'uno".