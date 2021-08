Inter-Atletico del 2010, Sneijder punge Benitez: “Ha sbagliato. Ci sono questi allenatori…”

L'ex centrocampista nerazzurro torna sulla finale di Supercoppa Europea persa nel 2010 e non risparmia una critica a Benitez

Wesley Sneijder ricorda fin troppo bene cosa è andato storto nella Supercoppa Europea che ha giocato nel 2010. All'epoca, Rafael Benítez era l'allenatore dell'Inter. In quell'edizione i nerazzurri, reduci dallo storico Triplete, persero 2-0 (Reyes e Aguero) contro l'Atletico Madrid.

L'ex centrocampista ricorda: "Ha sbagliato un po'", ha detto riferendosi a Benítez. "I giocatori non erano d'accordo con la formazione, ma alla fine decide lui. Abbiamo detto: "Non puoi fare così?". Ma non ne voleva sapere niente. Allora siamo andati via...A volte ci sono questi allenatori intelligenti. Poi però hai vinto tutto quello che c'era da vincere e loro cambiano rotta", ha concluso Sneijder.