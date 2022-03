Social / Inter, Lautaro: “Orgoglioso di questa squadra. Testa alta e continuare”

Il fantastico gol dell'attaccante argentino non è bastato per passare il turno, ma la prestazione dei nerazzurri rimane

Il suo gol non è bastato per regalare all'Inter la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ma Lautaro Martinez ha dimostrato di essere tornato. L'attaccante argentino, con un post pubblicato su Instagram, si è detto orgoglioso della sua Inter, ed è pronto per i prossimi obiettivi stagionali: "Orgoglioso di questa squadra. Testa alta, continuare a crescere e lavorare".